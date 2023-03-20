Український ексчемпіон світу Гвоздик проведе бій проти суперника з Латвії

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) проведе свій другий бій після рішення відновити кар'єру.

Як повідомляє BoxeRingWeb, українець вийде на ринг 6 травня у мексиканській Гвадалахарі. Це буде вечір боксу, головною подією якого стане двобій абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса проти претендента Джона Райдера.

Суперником 35-річного харків'янина стане боксер із Латвії Річард Болотнік. На професійному ринзі 32-річний латвієць здобув 19 перемог при одному нічийному поєдинку та шести поразках.

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Українець у жовтні 2019 року програв технічним нокаутом бій проти росіянина Артура Бетербієва, після чого вирішив завершити кар'єру. Перший бій Гвоздика після повернення відбувся у лютому поточного року – українець за очками переміг мексиканця Жозуе Обандо (20-35-2, 15 КО).