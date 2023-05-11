"Дніпро-1" втратив очки у матчі УПЛ, зупиненому через ракетну атаку РФ

Дніпряни не змогли обіграти "Олександрію".

В Ужгороді було дограно матч першого туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" та "Олександрією", інформує ZN.ua.
© СК "Дніпро-1"

Поєдинок мав відбутися влітку минулого року, але його було перенесено через виступ дніпрян у єврокубках. У результаті зустріч розпочалася 23 листопада, але на десятій хвилині була перервана через повітряну тривогу та ракетну атаку Росії. Зрештою гру знову перенесли.

У дограванні вже на 22-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Олександрії", який реалізував Довбик. Однак це не допомогло "Дніпру-1" перемогти. Суперник завдяки удару Ковальця головою зрівняв рахунок вже за кілька хвилин.

Варто зазначити, що за емоції у першому таймі було вилучено головного тренера олександрійців Руслана Ротаня.

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Довбик, 22 (з пенальті) – Ковалець, 25

"Дніпро-1": Рибак, Адамюк (Хайнер, 84), Сарапій, Сваток, Назаренко (Пасіч, 61), Бабенко (Когут, 84), Рубчинський (Танковський, 61), Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Пеглоу, 72), Довбик

"Олександрія": Шевченко, Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Бондаренко, 90+2), Рибалка, Сігєєв (Матюшенко, 90+2), Михайленко, Кожушко (Мустафаєв, 46), Ковалець (Кулаков, 70), Мірошніченко

Попередження: Назаренко – Кожушко, Скорко, Рибалка

Після цього поєдинку "Дніпро-1" із 58 очками йде другим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на два очки. "Олександрія" із 39 пунктами посідає п'яте місце.


Данило Слесь, ZN.ua





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