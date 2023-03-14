В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова

Іспанська "Жирона" відзначила гру українського півзахисника команди Віктора Циганкова у матчі національного чемпіонату.

У 25-му турі Ла Ліги команда приймала мадридський "Атлетіко" і зазнала поразки, пропустивши від гранду єдиний гол на першій доданій хвилині.

Циганков вийшов у стартовому складі і був одним із найнебезпечніших гравців команди в атаці, залишивши поле на 87-й хвилині.

"Жирона" опублікувала у Twitter яскравий сольний прохід та удар українця з підписом "Не кажіть "якість", скажіть "Віктор Циганков".

Нагадаємо, 25-річний Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

У поточному сезоні в активі українця вже 6 матчів, 1 гол та 3 асисти у чемпіонаті Іспанії.