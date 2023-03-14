В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова

"Жирона" програла гранду, але українець показав високий рівень, інформує ZN.ua.

В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Циганков стає лідером "Жирони"
© Girona FC

Іспанська "Жирона" відзначила гру українського півзахисника команди Віктора Циганкова у матчі національного чемпіонату.

У 25-му турі Ла Ліги команда приймала мадридський "Атлетіко" і зазнала поразки, пропустивши від гранду єдиний гол на першій доданій хвилині.

Циганков вийшов у стартовому складі і був одним із найнебезпечніших гравців команди в атаці, залишивши поле на 87-й хвилині.

"Жирона" опублікувала у Twitter яскравий сольний прохід та удар українця з підписом "Не кажіть "якість", скажіть "Віктор Циганков".

? No diguis Quality, digues Viktor Tsygankov. #GironaAtleti | @LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/0sUkeRTfw4

— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023

Нагадаємо, 25-річний Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

У поточному сезоні в активі українця вже 6 матчів, 1 гол та 3 асисти у чемпіонаті Іспанії.


Данило Слесь, ZN.ua





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