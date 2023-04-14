"Динамо" несподівано втратило очки у матчі УПЛ

Кияни зіграли внічию.

У суботу, 14 квітня, в рамках 21 туру української Прем'єр-ліги львівський "Рух" у Львові на стадіоні "Арена Львів" приймав київське "Динамо", інформує ZN.ua .

Динамо " залишилося на четвертому місці © УПЛ

Матч завершився внічию з рахунком 1:1, а команди обмінялися голами у першому таймі.

Рахунок у поєдинку відкрив Ванат, який точно відгукнувся на передачу з флангу від Беніто та відправив м'яч у сітку. Львів'яни зуміли відігратися наприкінці тайму, коли Шепелєв помилився з передачею, удар у Клімчука заблокували захисники, м'яч відскочив точно на ногу Довгому, який обіграв Нещерета та зрівняв результат.

У другому таймі "Динамо" продовжило володіти територіальною ініціативою, проте небезпечнішим виглядав "Рух", який не зумів реалізувати кілька перспективних атак.

"Рух" – "Динамо" – 1:1

Голи: Довгий, 40 – Ванат, 16.

"Рух": Паньків, Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях, Довгий (Притула, 69), Підгурський, Місик (Альваренга, 69), Таллес (Карабін, 89), Соломон-Отабор, Клімчук.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 59), Беніто (Гармаш, 49), Буяльський, Шепелєв (Царенко, 49), Ванат (Рамірес, 64).

Попередження: Попов, Дячук, Андріївський – Довгий, Клімчук, Притула.

Кияни посідають четверте місце в УПЛ. "Рух" йде на 14-й позиції у турнірній таблиці. "Динамо" у наступному турі 22 квітня прийматиме "Шахтар".