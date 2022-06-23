Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо"

Олександр Усик

Олександр Усик відверто розповів про те, як його особисто торкнулася війна.

Як повідомляє видання BoxingScene, знаменитий український боксер зізнався, що втратив у цій війні друзів і близьких.

Як відомо, з самого початку війни Усик пішов захищати Україну зі зброєю в руках, приєднавшись до територіальної оборони Київської області. Однак, пізніше боксер разом з сім'єю виїхав з країни для підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Усик вважає, що представляючи Україну на боксерському рингу, він зможе принести країні більше користі.

Олександр Усик

Війна безпосередньо торкнулася боксера і його сім'ю. Так, їх будинок у Ворзелі опинився під обстрілом і був захоплений окупантами, які встигли там погосподарювати. Однак, куди більш серйозним ударом для Усика виявилася втрата друзів.

"Мої друзі і близькі люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, Я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я був там місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо", - розповів спортсмен в інтерв'ю.

Усик, Джошуа

Боксер зустрінеться з Ентоні Джошуа на рингу вже 20 серпня.


Дарья Волкова, politeka.net





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