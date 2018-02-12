Агент: Если Буффон продлит контракт с Ювентусом, для Щесны это не проблема

Агент голкипера "Ювентуса" Войцеха Щесны не видит проблемы для своего клиента в том, что Джанлуиджи Буффон подпишет с туринцами новый контракт.

Ранее сообщалось, что Буффон намерен завершить карьеру в конце текущего сезона. По этой причине бьянконери ранее подписали Щесны. Однако теперь в итальянской прессе появилась информация о том, что 40-летний вратарь может задержаться в "Юве".

"Щесны любит "Ювентус" и болельщиков клуба и у него отличные отношения с Буффоном, - цитирует Джонатана Барнетта Tuttosport. - Если Буффон продлит контракт с "Юве", это не проблема для нас.

Вратари легко находят общий язык. Войцех станет одним из лучших вратарей в мире. Нужно время".

Напомним, что трансфер Щесны обошелся "Ювентусу" в 10 миллионов евро, плюс 2 миллиона в бонусах. Зарплата игрока составляет 3,5 миллиона евро за сезон.