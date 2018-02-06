Пхенчхан готов к Олимпиаде: посмотреть с высоты птичьего полета

Пхенчхан - крошечный зимний курорт в отдаленном уголке Южной Кореи, который стал столицей одних из величайших зимних Олимпийских игр в истории. Курорт обладает большим центром зимних видов спорта, а расположен ближе ста километров от северокорейской границы. Олимпийская деревня, а также почти все объекты, ожидающие лучших спортсменов, полностью готовы.

Тем временем, Оргкомитет зимних Олимпийских игр сообщает, что реализовано более 826 тысяч билетов на отдельные соревнования. Это 77 процентов от всех напечатных билетов, и, как ожидается, на всех спортивных аренах во время Олимпиады будут аншлаги.

"По состоянию на 5 февраля 77,3 процента билетов проданы - 826 тысяч. В общей сложности для проведения Олимпиады задействовано 55684 человека, причем почти 15 тысяч из них - добровольцы", - сообщили организаторы.

Олимпийские игры начинаются 9 февраля и заканчиваются 25-го.


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