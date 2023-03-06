Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією

Також складено резервний список гравців.

Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією
Ротань оголосив два списки футболістів
© УАФ

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список із 26 футболістів, які викликані на березневий збір для підготовки до матчу з Англією у кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва - "Шахтар");

Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – "Дніпро-1");

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща);

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Також сформовано резервний список гравців, які можуть отримати запрошення до команди:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія");

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – "Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (всі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошніченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Тренувальний збір національної команди розпочнеться 20 березня у Лондоні. Вже 26 березня Україна зіграє з Англією на "Вемблі" у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.


Данило Слесь, ZN.ua





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