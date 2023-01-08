"Динамо" розкрило подробиці підготовки до другої половини сезону

Кияни вийдуть із відпустки наступного тижня.

"Динамо" вийде з відпустки наступного тижня
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" повернеться з відпустки та розпочне підготовку до другої половини сезону вже 12 січня.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Команда Мірчі Луческу пройде традиційне медичне обстеження, після якого розпочне тренувальний процес.

Футболісти набиратимуть форму на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня динамівці вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там у киян запланована низка контрольних поєдинків, але суперники поки що не затверджені.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".


Данило Слесь, ZN.ua





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