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2023-01-08
"Динамо" розкрило подробиці підготовки до другої половини сезону
Кияни вийдуть із відпустки наступного тижня.
Київське "Динамо" повернеться з відпустки та розпочне підготовку до другої половини сезону вже 12 січня.
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Команда Мірчі Луческу пройде традиційне медичне обстеження, після якого розпочне тренувальний процес.
Футболісти набиратимуть форму на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня динамівці вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там у киян запланована низка контрольних поєдинків, але суперники поки що не затверджені.
Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".
Данило Слесь, ZN.ua