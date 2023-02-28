У Франції не готові розглядати питання повернення росіян у міжнародний спорт

Міністерство спорту Франції також готує допомогу українським спортсменам, інформує ZN.ua.

У Франції не готові розглядати питання повернення росіян у міжнародний спорт
Удеа-Кастера висловила позицію Франції
© leparisien.fr

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера висловила позицію країни щодо можливого повернення спортсменів із Росії у міжнародний спорт.

"Для нас на даному етапі питання участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором не стоїть.

Це одразу порушує цілу низку питань, які дуже важливі для нас і викликають скептицизм", – цитує міністра insidethegames.biz.

Також Удеа-Кастера додала, що президент Франції Емманюель Макрон може розглянути це питання влітку.

Крім того, міністр повідомила, що Франція надасть 1 мільйон євро на допомогу українським спортсменам для підготовки до Олімпіади та Паралімпіади 2024 року у Парижі.

"Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Знайдемо спосіб допомогти найбільш ефективним способом".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року
Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогераБрат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера
Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23
Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
Український футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкоюУкраїнський футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкою
Блок рекламы


Похожие новости
Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
Україна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусівУкраїна бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян та білорусів
Клуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в ТуреччиніКлуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в Туреччині
Українські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІУкраїнські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІ
Російських спортсменів почали заявляти на азіатські турніриРосійських спортсменів почали заявляти на азіатські турніри
У Польщі запропонували МОК створити команду біженців для росіян та білорусівУ Польщі запропонували МОК створити команду біженців для росіян та білорусів
35 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-202435 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024
"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян
Відомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти РосіїВідомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії
У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спортуУ Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту
Последние новости
Подгружаем последние новости