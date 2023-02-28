У Франції не готові розглядати питання повернення росіян у міжнародний спорт
Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера висловила позицію країни щодо можливого повернення спортсменів із Росії у міжнародний спорт.
"Для нас на даному етапі питання участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором не стоїть.
Це одразу порушує цілу низку питань, які дуже важливі для нас і викликають скептицизм", –
Також Удеа-Кастера додала, що президент Франції Емманюель Макрон може розглянути це питання влітку.
Крім того, міністр повідомила, що Франція надасть 1 мільйон євро на допомогу українським спортсменам для підготовки до Олімпіади та Паралімпіади 2024 року у Парижі.
"Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Знайдемо спосіб допомогти найбільш ефективним способом".
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.