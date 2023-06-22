Усік почав підготовку до свого наступного поєдинку

Боксер розпочав тренування.

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) вже розпочав підготовку до свого наступного бою, інформує ZN.ua .

© a-usyk.com

Усик у Таїланді розпочав тренувальний табір для захисту титулів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, повідомляє Luckypunchnet.

Свій наступний бій українець має провести проти британського претендента Даніеля Дюбуа. Очікується, що він пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.

Дюбуа володіє поясом WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.

Усик в останньому поєдинку переміг Ентоні Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.