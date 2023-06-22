Усік почав підготовку до свого наступного поєдинку

Боксер розпочав тренування.

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) вже розпочав підготовку до свого наступного бою, інформує ZN.ua.

Усік почав підготовку до свого наступного поєдинку
© a-usyk.com

Усик у Таїланді розпочав тренувальний табір для захисту титулів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, повідомляє Luckypunchnet.

Свій наступний бій українець має провести проти британського претендента Даніеля Дюбуа. Очікується, що він пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.

Дюбуа володіє поясом WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.

Усик в останньому поєдинку переміг Ентоні Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єріМессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі
Відомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у ШвейцаріїВідомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у Швейцарії
Українського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної ФранціїУкраїнського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної Франції
Іспанія стала другим фіналістом Ліги наційІспанія стала другим фіналістом Ліги націй
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світуЛомаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світу
"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ"Аль-Айн" Реброва розпочав пошуки нового головного тренера – ЗМІ
"Шахтар" проведе медогляд для свого іноземного новачка у Молдові"Шахтар" проведе медогляд для свого іноземного новачка у Молдові
Український боєць MMA Амосов захистив титул чемпіона світу у поєдинку проти американцяУкраїнський боєць MMA Амосов захистив титул чемпіона світу у поєдинку проти американця
У Бразилії відмовилися продавати свого таланта у "Шахтар" – ЗМІУ Бразилії відмовилися продавати свого таланта у "Шахтар" – ЗМІ
Ломаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного боюЛомаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного бою
IBF скасувала для Усика бій з обов'язковим претендентом заради поєдинку з Ф'юріIBF скасувала для Усика бій з обов'язковим претендентом заради поєдинку з Ф'юрі
"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі
Спортивний арбітражний суд розгляне позов "Шахтаря" проти ФІФА наступного тижняСпортивний арбітражний суд розгляне позов "Шахтаря" проти ФІФА наступного тижня
ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світуФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу
Последние новости
Подгружаем последние новости