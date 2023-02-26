Український боєць MMA Амосов захистив титул чемпіона світу у поєдинку проти американця

Український чемпіон організації MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов в ірландському Дубліні провів бій проти американця Логана Сторлі.

Українець здобув впевнену перемогу, забравши всі п'ять раундів у поєдинку і перемігши одноголосним рішенням суддів.

Бійці провели практично весь бій у стійці, де Амосов не залишив своєму супернику жодних шансів.

Нагадаємо, Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.

У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа і вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії, вступивши до лав ЗСУ та беручи участь у звільненні рідної Київщини.

Для українця поєдинок проти Сторлі став дебютним захистом титулу у промоушені Bellator.