Український боєць MMA Амосов захистив титул чемпіона світу у поєдинку проти американця

Українець здобув переконливу перемогу.

Український боєць MMA Амосов захистив титул чемпіона світу у поєдинку проти американця
Амосов переміг в Ірландії
© XSport

Український чемпіон організації MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов в ірландському Дубліні провів бій проти американця Логана Сторлі.

Українець здобув впевнену перемогу, забравши всі п'ять раундів у поєдинку і перемігши одноголосним рішенням суддів.

Бійці провели практично весь бій у стійці, де Амосов не залишив своєму супернику жодних шансів.

Нагадаємо, Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.

У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа і вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії, вступивши до лав ЗСУ та беручи участь у звільненні рідної Київщини.

Для українця поєдинок проти Сторлі став дебютним захистом титулу у промоушені Bellator.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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