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2023-01-15
Ломаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного бою
Українець може провести бій за пояси.
Бій має відбутися в США© Sky Sports
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) натякнув у твіттері на те, що його наступний бій пройде системою PPV, тобто трансляція буде платною.
"PPV", - написав Хейні.
Йому відповів журналіст ESPN Сальвадор Родрігес:
"Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"... Звучить непогано, але PPV?" - написав Родрігес.
Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.
На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.
Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.
Олексій Леонічев, ZN.ua