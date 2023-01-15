Ломаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного бою

Українець може провести бій за пояси.

Ломаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного бою
Бій має відбутися в США
© Sky Sports

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) натякнув у твіттері на те, що його наступний бій пройде системою PPV, тобто трансляція буде платною.

"PPV", - написав Хейні.

Йому відповів журналіст ESPN Сальвадор Родрігес:

"Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"... Звучить непогано, але PPV?" - написав Родрігес.

Нагадаємо, 30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.

Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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