У Бразилії відмовилися продавати свого таланта у "Шахтар" – ЗМІ

"Шахтар" отримав відмову на нову пропозицію щодо трансферу вінгера "Палмейрас" Кевіна, повідомляє UOL Esporte .

"Гірники" подвоїли свою попередню ставку та були готові заплатити за 20-річного футболіста 10 мільйонів євро, проте ця ціна не влаштувала керівництво бразильського клубу.

Бразилець може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва.

Діючий контракт Кевіна розрахований до 2026 року, на дорослому рівні він провів 2 матчі.

Нагадаємо, "Шахтар" закінчив першу половину сезону української Прем'єр-ліги на другому рядку. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів та у лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з французьким "Ренном".