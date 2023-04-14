"Шахтар" проведе медогляд для свого іноземного новачка у Молдові

Донеччани підпишуть легіонера.

19-річний опорний півзахисник ЛДУ Кіто та збірної Еквадору U-20 Деніль Кастільйо найближчим часом пройде медичний огляд перед трансфером до "Шахтаря", інформує ZN.ua.
Кастільйо близький до переходу в "Шахтар"
© Фото из открытых источников

Як повідомляє еквадорський клуб, проходження процедури відбудеться у Молдові.

Також повідомляється, що клуб близький до підписання трансферної угоди із "Шахтарем", і зі свого боку зробить усе, щоб угода відбулася.

Нагадаємо, "Шахтар" зараз йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, а в єврокубках вилетів в 1/8 фіналу Ліги Європи.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну донеччан залишили практично всі легіонери, які скористалися новим правилом ФІФА та знайшли собі нові клуби.

Домашні поєдинки єврокубків "Шахтар" проводить у Польщі, а матчі внутрішньої першості грає у Львові.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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