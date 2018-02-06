Чемпионат Украины: Нет порядка в обороне (ВИДЕО)  

ДОНБАСС - БЕЛЫЙ БАРС - 7:3 (1:1; 4:1; 2:1)

Шайбы: Коренчук (Луговой), 13:32 - 1:0. Ядловский (бол., Даниленко, Лесников), 17:20 - 1:1. Коренчук (Луговой), 20:38 - 2:1. Мостовой (Свищев, Денискин), 22:59 - 3:1. Костиков (бол., Лялька, Игнатенко), 30:21 - 4:1. Свищев (Ворона, Мостовой), 33:38 - 5:1. Ромащенко (Даниленко, Ядловский), 39:26 - 5:2. Мостовой (Ворона, Свищев), 43:30 - 6:2. Герцик (бол., Даниленко, Ядловский), 55:21 - 6:3. Ворона (Мостовой, Свищев), 58:51 - 7:3.

Фото: hckremenchuk.com.ua

Вратари: Дьяченко - Люльчук (Качула, 40:00).

3 февраля. Дружковка. ЛА «Альтаир».

В первой половине стартового периода предпочтительнее выглядели гости. Тем не менее, с бросками Ивана Панова и Дмитрия Даниленко Богдан Дьяченко справился. А потом за дело взялся лидер чемпионата.

В одном из моментов только мастерство Сергея Люльчука спасло команду от гола, но в следующем эпизоде счет все же был открыт. Илья Коренчук непринужденно убрал с пути защитника, а потом точно бросил в дальний от себя угол - 1:0. Тем не менее, уйти на перерыв, лидируя, хозяевам не судилось. Незадолго до конца периода Михаил-Максим Ядловский впервые пробил Дьяченко - 1:1.

В начале второй двадцатиминутки донетчане увеличили скорости и забросили две шайбы подряд. Сначала Коренчук оформил дубль, а вскоре Денис Мостовой с пятака отправил и третью шайбу в ворота «Белого Барса» - 3:1.

Игровое преимущество донетчан было весьма велико, поэтому «барсы» просто отбивались, изредка проводя неуклюжие вылазки в стан оппонентов. В середине периода у белоцерковцев две минуты штрафа заработал Сергей Логач, после чего хозяева реализовали большинство. После броска Виталия Ляльки от синей линии на добивании у ворот результативно сыграл Александр Костиков. А спустя несколько минут точным броском в дальний угол отметился еще и Ярослав Свищев - 5:1. Главному тренеру «Белого Барса» Константину Буценко не позавидуешь, его команда в последних двух матчах наделала слишком много ошибок. Особенно это касается обороны. Но второй период закончился заброшенной шайбой от Руслана Ромащенко - 5:2.

В перерыве Буценко поставил в ворота вместо Люльчука Александра Качулу, но и тот вскоре достал шайбу из своих ворот. Вслед за Коренчуком дубль оформил Мостовой, реализовавший хитрую передачу от Алексея Вороны.

Несмотря на счет, «Белый Барс» и не думал сдаваться, поэтому страсти на льду накалялись. Незадолго до конца произошла массовая драка, итогом которой стали большие штрафы Андрея Григорьева, Александра Влада и Виктора Захарова. Большинство принесло пользу гостям. После передачи Даниленко Владислав Герцик поразил ближний угол - 6:3.

Итог игре подвела красивейшая шайба в исполнении Вороны. Форвард хозяев вылетел на свидание с Качулой, уложил того на лед, и уже без помех забросил десятую в матче шайбу - 7:3.

Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:

- В начале второго периода мы сделали много ошибок, за что и поплатились. В матчах с «Донбассом» это просто непозволительно. Мы много работаем с молодыми игроками, поэтому любая игра это, в первую очередь, пища для размышления. Если проиграли - это дополнительный стимул провести разбор.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

Игра получилась жесткой. В боях с «Белым Барсом» такое бывает часто. Не сказал бы, что седьмая шайба была самой важной, были и важнее, особенно тогда, когда пытались переломить ход встречи. То, что забросили в конце - молодцы. В целом, у нас с «Белым Барсом» хорошие отношения, но ребят захлестнули эмоции - ничего страшного.

ДОНБАСС - БЕЛЫЙ БАРС - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Новиков (Коваленко), 10:54 - 1:0. Лялька (буллит), 23:18 - 2:0. 2:1 Бондаренко (бол., Тимченко, Ромащенко), 46:18 - 2:1.

Вратари: Дьяченко - Люльчук (до 59:42).

4 февраля. Дружковка. ЛА «Альтаир».

Первая шайба влетела в ворота лишь в середине первого периода. Отличился Никита Новиков - 1:0. До конца двадцатиминутки игра шла на встречных курсах. Выход один на один не реализовал Виктор Захаров, а потом гости едва не сравняли счет, когда свой шанс упустил Никита Бондаренко.

В самом начале второго периода после удалений Андрея Денискина и Владислава Лугового «Донбасс» остался в двойном меньшинстве. Положение стало тревожным, поэтому Сергею Витеру пришлось даже брать тайм-аут. В критический момент донетчанам повезло. Гости в безобидной ситуации потеряли шайбу, после чего Виталий Лялька выбегал на одного вратаря. Дабы не допустить расправы, Никите Табашнику не оставалось ничего, как просто бросить клюшку в сторону оппонента - буллит. Приговор Лялька исполнил безукоризненно - 2:0.

До конца периода ничего интересного на льду не происходило. Команды хоть и старались, но впереди было мало креатива. Его не было даже тогда, когда удалялись игроки. Не удивительно, что заброшенную шайбу зрители увидели только в заключительном отрезке игры . С пятака отменно щелкнул Бондаренко - 2:1.

«Белый Барс» получил шанс на спасение и впервые в сезоне отобрать у «Донбасса» очки. Однако впереди, как и раньше, белоцерковцы играли беззубо и просто мало бросали. За 18 секунд Константин Буценко поменял вратаря на шестого игрока, но и это не помогло.

Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:

- Получилась классная и шикарная игра - что по сценарию, что по исполнению. Конечно, хотелось бы в такой ситуации победить, но мы старались доставлять удовольствие зрителям. Думаю, что им понравилось. Мы показали то, за что и любят хоккей - борьбу до конца, до последней секунды. Выделять никого не буду, ведь мы одна семья. Если проиграли, значит, проиграли все. Значит, где-то недоработал тренер, не сумел настроить, не все учел…

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Спаренные игры весьма походи одна на одну, поэтому их тяжело сравнивать. Но этот матч дался тяжелее. Главное для нас - результат, поэтому упрекнуть кого-то не в чем. Мы старались, у нас никто не боится бросаться под шайбу, играют до конца. Для меня сюрпризом стало соло Коваленко. Я всегда говорил, что у нас в команде отличная атмосфера.

ДИНАМО - КРЕМЕНЧУГ - 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Голы: Карпенко (бол., Грицких, Роганов), 5:00 - 0:1. Гайдамака (Колядинский), 18:46 - 1:1. Гриценко (Алексанян-Петрович, Рубан), 22:33 - 1:2. Чердак, бол., 27:57 - 2:2. Грицких (Карпенко, Роганов), 28:32 - 2:3. Колядинский, 34:33 - 3:3. Алексанян-Петрович (Карпенко, Рубан), 43:23 - 3:4. Шиманский (Горлушко), 51:34 - 3:5. Кривошапкин (Гриценко), 59:23 - 3:6.

Вратари: Гурко - Петленко.

3 февраля. Харьков. «Салтовский лед».

Хозяева играли с «Кременчугом» на равных два периода (3:3), но потом мастерство «Кременчуга» сказалось. Сначала долгую позиционную атаку гостей точным броском завершил Александр Горлушко, а потом Артем Шиманский, воспользовавшись оплошностью защитников, не сумевших выбросить шайбу из зоны, увеличил преимущество «Кременчуга» до двух шайб - 3:5. Точку же поставил Глеб Кривошапкин. Выйдя один на один с вратарем, он хладнокровно реализовал момент.

Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:

- У нас как не было обороны, так и нет. Мы пробуем разные варианты, но глупости все же остаются. Уже прошу защитников, собираю их отдельно, но это как глас вопиющего в пустыне. У нас каждый матч как экзамен. Надо готовиться к каждой игре , в регулярном чемпионате их осталось не так много. Я напомнил ребятам, что плей-офф это особенные игры и к ним нужно подойти особенно.

ДИНАМО - КРЕМЕНЧУГ - 1:5 (1:0; 0:2; 0:3)

Голы: Скребела (Максименко), 9:18 - 1:0. Грицких (бол., Красильников, Бойков), 31:29 - 1:1. Гриценко, мен., 32:37 - 1:2. Сеник (Красильников, Бойков), 43:02 - 1:3. Гриценко (Шиманский), 45:40 - 1:4. Толстушко (мен., Алексанян-Петрович, Грицких), 56:40 - 1:5.

Вратари: Гурко - : Гурко - Власенко

4 февраля. Харьков. «Салтовский лед».

Сбив стартовый атакующий порыв соперников, харьковчане в середине периода открыли счет. Валерий Скребела, получив шайбу от Руслана Максименко, красиво с разворота отправил диск по назначению - 1:0. В дальнейшем команды ввязались в позиционную борьбу, по очереди имели численный перевес, но до перерыва забросить не сумели.

С самого начала второго периода «Кременчуг» побежал вперед, тем более что ему помогли и харьковчане, оставшиеся в меньшинстве. В одном из моментов только чудо спасло ворота Владислава Гурко от неприятностей. А судьба матча во многом решилась в середине игры , когда «Кременчуг» забросил две шайбы подряд. Сначала Владислав Грицких точно попал в верхний угол, а потом Тимур Гриценко, выбежав на свидание с вратарем, шансов тому не оставил - 1:2. Вот так, за немногим более минуты ситуация в матче изменилась кардинально.

В заключительном периоде «Кременчуг» еще разочек повторил то, что сделал ранее. Он за 41 секунду забросил еще две шайбы. Илья Сенник воспользовался тем, что защитники не успели закрыть свою зону, а потом отменно с пятака бросил Гриценко, оформивший дубль. А закончилось все заброшенной шайбой в исполнении Всеволода Толстушко - 1:5. К слову, для него она стала дебютной в составе «Кременчуга».

Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:

- Как и в первом матче, мы делали грубейшие ошибки в обороне, был просто дубль два. Такие ошибки не имеет права делать даже начинающий хоккеист

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Я доволен тем, как мы выглядели. Мы играли на высоких скоростях, и, если не брать во внимание игру в меньшинстве, то большую часть времени владели инициативой. Создавали хорошие моменты и забрасывали красивые шайбы.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ВОЛКИ - 3:8 (3:3, 0:5, 0:0)

Голы: Овчинников (Микульчик), 3:05 - 0:1. Шапиро, 3:50 - 0:2. Абаджанян (Сивак,, Попережай), 4:04 - 1:2. Абаджанян (Сивульский), 10:14 - 2:2. Привалихин (Черемнов, Боронило), 13:21 - 2:3. Арабов (бол., Алексейчик, Порупа), 15:46 - 3:3. Шахов (Микульчик, Буганов), 24:12 - 3:4. Овчинников (Буганов, Шахов), 28:19 - 3:5. Микульчик (Лучников), 33:55 - 3:6. Черемнов (Боронило, Шапиро), 36:16 - 3:7. Боронило (Шапиро, Черемнов), 39:19 - 3:8.

Вратари: Вязовов - Гордюшин.

3 февраля. Новояворовск. Ледовая Арена.

ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ВОЛКИ - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Абаджян (Чиканцев, Панченко), 2:26 - 1:0. Черемнов (Боронило, Шапиро), 8:39 - 1:1. Забулонов (Боронило), 17:14 - 1:2. Арустамов (Панченко), 26:15 - 2:2. Сысак (бол., Муртищев, Алексейчук), 45:16 - 3:2.

Вратари: Вязовов - Гордюшин.

4 февраля. Новояворовск. Ледовая Арена.

И В ВО ПО П Ш О

1. Донбасс 34 34 0 0 0 228-51 102

2. Белый Барс 34 23 0 3 8 169-86 72

3. Кременчуг 32 18 2 1 11 133-103 59

4. Динамо 33 13 1 0 19 132-140 41

5. Галицкие Львы 33 6 1 0 26 71-165 20

6. Волки 34 2 0 0 32 75-263 6