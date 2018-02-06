Чемпионат Украины: Нет порядка в обороне (ВИДЕО)  

В первой половине стартового периода предпочтительнее выглядели гости. Тем не менее, с бросками Ивана Панова и Дмитрия Даниленко Богдан Дьяченко справился. А потом за дело взялся лидер чемпионата.
В одном из моментов только мастерство Сергея Люльчука спасло команду от гола, но в следующем эпизоде счет все же был открыт. Илья Коренчук непринужденно убрал с пути защитника, а потом точно бросил в дальний от себя угол - 1:0. Тем не менее, уйти на перерыв, лидируя, хозяевам не судилось. Незадолго до конца периода Михаил-Максим Ядловский впервые пробил Дьяченко - 1:1.
В начале второй двадцатиминутки донетчане увеличили скорости и забросили две шайбы подряд. Сначала Коренчук оформил дубль, а вскоре Денис Мостовой с пятака отправил и третью шайбу в ворота «Белого Барса» - 3:1.
Игровое преимущество донетчан было весьма велико, поэтому «барсы» просто отбивались, изредка проводя неуклюжие вылазки в стан оппонентов. В середине периода у белоцерковцев две минуты штрафа заработал Сергей Логач, после чего хозяева реализовали большинство. После броска Виталия Ляльки от синей линии на добивании у ворот результативно сыграл Александр Костиков. А спустя несколько минут точным броском в дальний угол отметился еще и Ярослав Свищев - 5:1. Главному тренеру «Белого Барса» Константину Буценко не позавидуешь, его команда в последних двух матчах наделала слишком много ошибок. Особенно это касается обороны. Но второй период закончился заброшенной шайбой от Руслана Ромащенко - 5:2.
В перерыве Буценко поставил в ворота вместо Люльчука Александра Качулу, но и тот вскоре достал шайбу из своих ворот. Вслед за Коренчуком дубль оформил Мостовой, реализовавший хитрую передачу от Алексея Вороны.
Несмотря на счет, «Белый Барс» и не думал сдаваться, поэтому страсти на льду накалялись. Незадолго до конца произошла массовая драка, итогом которой стали большие штрафы Андрея Григорьева, Александра Влада и Виктора Захарова. Большинство принесло пользу гостям. После передачи Даниленко Владислав Герцик поразил ближний угол - 6:3.
Итог игре подвела красивейшая шайба в исполнении Вороны. Форвард хозяев вылетел на свидание с Качулой, уложил того на лед, и уже без помех забросил десятую в матче шайбу - 7:3.
Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:
- В начале второго периода мы сделали много ошибок, за что и поплатились. В матчах с «Донбассом» это просто непозволительно. Мы много работаем с молодыми игроками, поэтому любая игра это, в первую очередь, пища для размышления. Если проиграли - это дополнительный стимул провести разбор.
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Игра получилась жесткой. В боях с «Белым Барсом» такое бывает часто. Не сказал бы, что седьмая шайба была самой важной, были и важнее, особенно тогда, когда пытались переломить ход встречи. То, что забросили в конце - молодцы. В целом, у нас с «Белым Барсом» хорошие отношения, но ребят захлестнули эмоции - ничего страшного.
Первая шайба влетела в ворота лишь в середине первого периода. Отличился Никита Новиков - 1:0. До конца двадцатиминутки игра шла на встречных курсах. Выход один на один не реализовал Виктор Захаров, а потом гости едва не сравняли счет, когда свой шанс упустил Никита Бондаренко.
В самом начале второго периода после удалений Андрея Денискина и Владислава Лугового «Донбасс» остался в двойном меньшинстве. Положение стало тревожным, поэтому Сергею Витеру пришлось даже брать тайм-аут. В критический момент донетчанам повезло. Гости в безобидной ситуации потеряли шайбу, после чего Виталий Лялька выбегал на одного вратаря. Дабы не допустить расправы, Никите Табашнику не оставалось ничего, как просто бросить клюшку в сторону оппонента - буллит. Приговор Лялька исполнил безукоризненно - 2:0.
До конца периода ничего интересного на льду не происходило. Команды хоть и старались, но впереди было мало креатива. Его не было даже тогда, когда удалялись игроки. Не удивительно, что заброшенную шайбу зрители увидели только в заключительном отрезке игры. С пятака отменно щелкнул Бондаренко - 2:1.
«Белый Барс» получил шанс на спасение и впервые в сезоне отобрать у «Донбасса» очки. Однако впереди, как и раньше, белоцерковцы играли беззубо и просто мало бросали. За 18 секунд Константин Буценко поменял вратаря на шестого игрока, но и это не помогло.
Константин БУЦЕНКО, главный тренер «Белого Барса»:
- Получилась классная и шикарная игра - что по сценарию, что по исполнению. Конечно, хотелось бы в такой ситуации победить, но мы старались доставлять удовольствие зрителям. Думаю, что им понравилось. Мы показали то, за что и любят хоккей - борьбу до конца, до последней секунды. Выделять никого не буду, ведь мы одна семья. Если проиграли, значит, проиграли все. Значит, где-то недоработал тренер, не сумел настроить, не все учел…
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Спаренные игры весьма походи одна на одну, поэтому их тяжело сравнивать. Но этот матч дался тяжелее. Главное для нас - результат, поэтому упрекнуть кого-то не в чем. Мы старались, у нас никто не боится бросаться под шайбу, играют до конца. Для меня сюрпризом стало соло Коваленко. Я всегда говорил, что у нас в команде отличная атмосфера.
Хозяева играли с «Кременчугом» на равных два периода (3:3), но потом мастерство «Кременчуга» сказалось. Сначала долгую позиционную атаку гостей точным броском завершил Александр Горлушко, а потом Артем Шиманский, воспользовавшись оплошностью защитников, не сумевших выбросить шайбу из зоны, увеличил преимущество «Кременчуга» до двух шайб - 3:5. Точку же поставил Глеб Кривошапкин. Выйдя один на один с вратарем, он хладнокровно реализовал момент.
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
- У нас как не было обороны, так и нет. Мы пробуем разные варианты, но глупости все же остаются. Уже прошу защитников, собираю их отдельно, но это как глас вопиющего в пустыне. У нас каждый матч как экзамен. Надо готовиться к каждой игре, в регулярном чемпионате их осталось не так много. Я напомнил ребятам, что плей-офф это особенные игры и к ним нужно подойти особенно.
Сбив стартовый атакующий порыв соперников, харьковчане в середине периода открыли счет. Валерий Скребела, получив шайбу от Руслана Максименко, красиво с разворота отправил диск по назначению - 1:0. В дальнейшем команды ввязались в позиционную борьбу, по очереди имели численный перевес, но до перерыва забросить не сумели.
С самого начала второго периода «Кременчуг» побежал вперед, тем более что ему помогли и харьковчане, оставшиеся в меньшинстве. В одном из моментов только чудо спасло ворота Владислава Гурко от неприятностей. А судьба матча во многом решилась в середине игры, когда «Кременчуг» забросил две шайбы подряд. Сначала Владислав Грицких точно попал в верхний угол, а потом Тимур Гриценко, выбежав на свидание с вратарем, шансов тому не оставил - 1:2. Вот так, за немногим более минуты ситуация в матче изменилась кардинально.
В заключительном периоде «Кременчуг» еще разочек повторил то, что сделал ранее. Он за 41 секунду забросил еще две шайбы. Илья Сенник воспользовался тем, что защитники не успели закрыть свою зону, а потом отменно с пятака бросил Гриценко, оформивший дубль. А закончилось все заброшенной шайбой в исполнении Всеволода Толстушко - 1:5. К слову, для него она стала дебютной в составе «Кременчуга».
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
- Как и в первом матче, мы делали грубейшие ошибки в обороне, был просто дубль два. Такие ошибки не имеет права делать даже начинающий хоккеист.
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
- Я доволен тем, как мы выглядели. Мы играли на высоких скоростях, и, если не брать во внимание игру в меньшинстве, то большую часть времени владели инициативой. Создавали хорошие моменты и забрасывали красивые шайбы.
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