Белый Барс всухую обыграл Кременчук

Центральный поединок 32 тура состоялся в Кременчуге между местным "Кременчуком" и "Белым Барсом". До этого, в первом матче тура, "Волки" вновь уступили "Донбассу" со счётом 2:15.

Два лидера текущего чемпионата начали принципиальный поединок с активных атак, однако нули на табло держались вплоть до середины первого периода – счёт в матче открыл Дмитрий Даниленко, воспользовавшись дезориентацией Виталия Власенко. Все попытки хозяев отыграться сводились "на нет" благодаря надёжной игре Сергея Люльчука.

Истину "не забиваешь ты – забивают тебе" подтвердили игроки "Белого Барса". На экваторе периода шайбу в свои ворота срезал Александр Боевых – этот гол был записан на защитника "барсов" Никиту Табашника, который последним коснулся шайбы. Очень много голевых моментов было у ворот обеих команд, однако использовать их клубам так и не удалось.

В заключительной двадцатиминутке хозяева активно атаковали ворота Сергея Люльчука, стараясь отыграть две пропущенные шайбы, но "барсы" прочно решили увезти с собой из Кременчуга три очка. Третью безответную шайбу в ворота "горожан" в меньшинстве отправил капитан "Белого Барса" Руслан Ромащенко, уменьшив шансы подопечных Александра Савицкого отыграться.

Последние 10 минут поединка "горожане" хоть и создавали опасные моменты возле ворот "Белого Барса", но голкипер белоцерковского клуба не позволил кременчужанам забросить даже одну шайбу, тем самым записав шатаут на свой счёт.

Следующий поединок УХЛ в рамках 32 тура состоится в Харькове между МХК "Динамо" и "Галицкими Львами". Прямую трансляцию можно будет посмотреть в 17:50 на сайте xsport.ua

"Кременчук" - "Белый Барс" 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

Шайбы: 0:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 12:30. 0:2 Табашник (Герцик, Ромащенко - больш.), 23:20. 0:3 Ромащенко - меньш., 48:36.