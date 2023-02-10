"Реал", "Барселона" та "Ювентус" хочуть запустити проєкт Суперліги в новому форматі – ЗМІ

Топ-клуби можуть спробувати знову створити новий турнір, інформує ZN.ua.

УЄФА та ФІФА вважають Суперлігу загрозою клубному футболу Європи
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"Реал", "Барселона" та "Ювентус" розглядають можливість запуску проєкту Суперліги у новому форматі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерела, вони вже контактували з багатьма європейськими клубами, але точний формат турніру поки що невідомий.

Очікується, що у турнірі виступатимуть 60-80 команд у кількох дивізіонах, але без постійних учасників. Кожен клуб проводитиме щонайменше 14 поєдинків за сезон.

Нагадаємо, перша спроба створення Суперліги, яка не підкорялася б УЄФА та ФІФА, провалилася. Тоді планувалося, що це буде закрита ліга для провідних клубів із топ-5 чемпіонатів Європи.

У результаті учасники відмовилися від цієї ідеї, але "Реал", "Барселона" та "Ювентус" заявляли про необхідність організації турніру у майбутньому. При цьому промоутери Суперліги виграли апеляцію в суді Мадрида, внаслідок чого клуби не можуть бути покарані ФІФА та УЄФА.


Данило Слесь, ZN.ua





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