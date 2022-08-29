"Шахтар" здобув першу перемогу у новому сезоні УПЛ

У другому турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав криворізький "Кривбас".

Поєдинок проходив на НСК "Олімпійський" у Києві та завершився перемогою "гірників" із рахунком 1:0.

Донеччани володіли перевагою, але воротар "Кривбасу" справлявся з не найскладнішими ударами суперника.

На 74-й хвилині Татарков залишив гостей у меншості, після чого "Шахтарю" вдалося забити. Мудрик здійснив подачу зі штрафного, а Бондаренко головою переправив м'яч у ворота. У додатковий час півзахисник міг оформити дубль, але пробив у штангу.

"Шахтар" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Бондаренко, 77

"Шахтар": Трубін, Тейлор (Конопля, 54), Кривцов (Бондар, 63), Матвієнко, Михайличенко (Корнієнко, 54 (Очеретько, 69)), Степаненко, Судаков, Петряк, Бондаренко, Мудрик, Сікан (Зубков, 63)

"Кривбас": Сарнавський, Опанасенко (Шевченка, 66), Вернидуб, Стецьков, Якимець, Волошин, Семенов, Хомченовський, Татарков, Хобленко (Банада, 75), Устименко

Попередження: Бондаренко – Татарков

Вилучення: Татарков, 73

Для "Шахтаря" це перша перемога у новому сезоні УПЛ. Підопічні Ігора Йовічевіча минулого туру не змогли обіграти "Металіст 1925" (0:0). "Кривбас" при цьому під керівництвом Юрія Вернидуба зазнав другої поспіль поразки.