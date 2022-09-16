Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні хокейної УХЛ

В Україні пройде новий хокейний сезон.

Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні хокейної УХЛ
Сезон має стартувати у жовтні

Федерація хокею України оголосила, що новий сезон чемпіонату України з хокею стартує 6 жовтня.

Повідомляється, що у сезоні братимуть участь 6 клубів. Заявки вже подали "Сокіл", "Кременчук", "Харківські Берсерки", "Дніпро" та "Легіон", а назву 6-ї команди оголосять пізніше.

Матчі відбуватимуться лише у трьох українських містах: Києві, Кременчуці та Калуші.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Хокейний сезон не було дограно, а більшість гравців збірної України вже знайшли собі команди у європейських чемпіонатах. Перше місце залишилося за "Соколом" (48 очок) - київський клуб був визнаний чемпіоном в 13-й раз у своїй історії. До трійки призерів увійшли "Кременчук" (40 очок) та "Дніпро" (26 очок).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-французЕліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз
Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ
Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона ЕстоніїКолишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ"Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ
"Шахтар" здобув першу перемогу у новому сезоні УПЛ"Шахтар" здобув першу перемогу у новому сезоні УПЛ
Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоніНайкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської лігиГранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
Чотири футболісти "Динамо" привернули інтерес англійських клубів – ЗМІЧотири футболісти "Динамо" привернули інтерес англійських клубів – ЗМІ
Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної СуперлігиШість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги
Український футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаціУкраїнський футболіст дебютував за клуб АПЛ та взяв участь у переможній атаці
Україна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіянУкраїна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіян
Більшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутерБільшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутер
Последние новости
Подгружаем последние новости