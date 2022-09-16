Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні хокейної УХЛ

Федерація хокею України оголосила, що новий сезон чемпіонату України з хокею стартує 6 жовтня.

Повідомляється, що у сезоні братимуть участь 6 клубів. Заявки вже подали "Сокіл", "Кременчук", "Харківські Берсерки", "Дніпро" та "Легіон", а назву 6-ї команди оголосять пізніше.

Матчі відбуватимуться лише у трьох українських містах: Києві, Кременчуці та Калуші.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Хокейний сезон не було дограно, а більшість гравців збірної України вже знайшли собі команди у європейських чемпіонатах. Перше місце залишилося за "Соколом" (48 очок) - київський клуб був визнаний чемпіоном в 13-й раз у своїй історії. До трійки призерів увійшли "Кременчук" (40 очок) та "Дніпро" (26 очок).