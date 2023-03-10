Латвія призупинила фінансування п'ятьох спортсменів за участь у турнірах із росіянами

Олімпійський комітет Латвії ухвалив рішення призупинити фінансову підтримку п'ятьох спортсменів за виступ у турнірах за участю росіян та білорусів.

Про це повідомляє Inside the games.

Генеральний секретар комітету Карліс Лейнієкс зазначив, що з цього місяця призупинено допомогу тенісисток Олени Остапенко, Даніели Вісмане та Дар'ї Семеністої, а також велосипедистів Тома Скуїньша та Крістаса Ніланда.

У Латвії почали розглядати цю ідею ще рік тому, але зараз цю санкцію застосовано вперше.