Латвія призупинила фінансування п'ятьох спортсменів за участь у турнірах із росіянами

Олімпійський комітет країни таким чином покарав тенісистів та велосипедистів, інформує ZN.ua.

Латвія призупинила фінансування п'ятьох спортсменів за участь у турнірах із росіянами
Остапенко є зіркою світового тенісу
© Jimmie48 Tennis Photography

Олімпійський комітет Латвії ухвалив рішення призупинити фінансову підтримку п'ятьох спортсменів за виступ у турнірах за участю росіян та білорусів.

Про це повідомляє Inside the games.

Генеральний секретар комітету Карліс Лейнієкс зазначив, що з цього місяця призупинено допомогу тенісисток Олени Остапенко, Даніели Вісмане та Дар'ї Семеністої, а також велосипедистів Тома Скуїньша та Крістаса Ніланда.

У Латвії почали розглядати цю ідею ще рік тому, але зараз цю санкцію застосовано вперше.

Варто зазначити, що Остапенко у парному розряді виступає у дуеті з українкою Людмилою Кіченок. Тенісистам з РФ та Білорусі дозволено брати участь у турнірах ATP та WTA під нейтральним прапором. Велосипедисти з країни-агресора та її партнера також допущені до міжнародних стартів.


Данило Слесь, ZN.ua





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