Затверджено остаточний склад нового сезону баскетбольної Суперліги

У сезоні під час війни зіграють вісім команд.

Затверджено остаточний склад нового сезону баскетбольної Суперліги
Сезон стартує 22 жовтня
© ФБУ

Затверджено остаточний склад нового сезону баскетбольної Суперліги, повідомляє ФБУ.

У Суперлізі зіграють 8 клубів: "Будівельник", "Дніпро", "Запоріжжя", Черкаські Мавпи", "БІПА-Одеська область", "Старий Луцьк-Університет" та "Прикарпаття-Говерла".

Зазначимо, що з попередніх 10 заявок не підтвердили участь у новому сезоні МБК "Миколаїв" та "Прометей". Миколаївські баскетболісти пропускають сезон через фінансові труднощі та війну, а "Прометей" вирішив не подавати заявку до Суперліги через збільшення внеску для клубу.

Старт сезону-2022/23 заплановано на 22 жовтня, а його завершення – на кінець квітня. Змагання в умовах воєнного стану відбуватимуться без глядачів.

Нагадаємо, минулий сезон було достроково завершено після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

Таким чином, у чоловічій Суперлізі перше місце посів "Прометей", другим став "Будівельник", а третім - "Київ-Баскет".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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