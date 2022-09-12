"Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ

Сталося це у третьому матчі.

"Динамо" забило один гол
© ФК Динамо

У неділю, 11 вересня, у Львові на стадіоні "Арена Львів" відбувся матч 4-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та командою ФК "Львів".

Мінімальну перемогу у відверто нудному поєдинку здобуло "Динамо", забивши єдиний гол наприкінці першого тайму зусиллями Буяльського.

"Динамо" – ФК "Львів" – 1:0

Гол: Буяльський, 32

"Динамо": Бойко, Вівчаренко (Дубінчак, 61), Бурда, Забарний, Тимчик (Караваєв, 61), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 67), Буяльський, Кабаєв, Циганков, Гармаш (Ванат, 78).

"Львів": Ільющенков, Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинський, 46), Васильєв (Якимів, 46), Мільченко, В.Бойко, Мишенко (Бугай, 55), Нич (Ременяк, 62; В.Михайлов, 82).

Таким чином, "Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ і набрало перші очки у сезоні.

У стартових двох матчах підопічні Луческу програли "Дніпру-1" (0:3) та луганській "Зорі" (2:3).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Футболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги ЄвропиФутболіст "Динамо" показав середній палець фанатам "Фенербахче" після матчу Ліги Європи
"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи"Це був не футбол": Луческу емоційно прокоментував поразку "Динамо" від "Фенербахче" у Лізі Європи
"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль"Динамо" встановило антирекорд клубу за кількістю поразок поспіль
"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим"Мене позбавили якихось звань": Усик назвав умову для свого повернення у рідний Крим
Бокс не включено до програми Олімпіади-2028Бокс не включено до програми Олімпіади-2028
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьбиЗбірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
"Шахтар" вирвав перемогу над "Чорноморцем" завдяки голу у доданий час"Шахтар" вирвав перемогу над "Чорноморцем" завдяки голу у доданий час
"Шахтар" повністю заслужив перемогу над "Лейпцигом" – Йовічевіч"Шахтар" повністю заслужив перемогу над "Лейпцигом" – Йовічевіч
Три нокдауни за бій: кривдник Джошуа здобув яскраву перемогу і став претендентом на титул чемпіона світуТри нокдауни за бій: кривдник Джошуа здобув яскраву перемогу і став претендентом на титул чемпіона світу
"Шахтар" у меншості вирвав перемогу над "Рухом" в УПЛ"Шахтар" у меншості вирвав перемогу над "Рухом" в УПЛ
"Інший рівень": Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика у реванші проти Джошуа"Інший рівень": Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика у реванші проти Джошуа
Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світуЗбірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
"Шахтар" здобув першу перемогу у новому сезоні УПЛ"Шахтар" здобув першу перемогу у новому сезоні УПЛ
Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоніНайкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні
Последние новости
Подгружаем последние новости