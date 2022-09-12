У неділю, 11 вересня, у Львові на стадіоні "Арена Львів" відбувся матч 4-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та командою ФК "Львів".

Мінімальну перемогу у відверто нудному поєдинку здобуло "Динамо", забивши єдиний гол наприкінці першого тайму зусиллями Буяльського.

"Динамо" – ФК "Львів" – 1:0

Гол: Буяльський, 32

"Динамо": Бойко, Вівчаренко (Дубінчак, 61), Бурда, Забарний, Тимчик (Караваєв, 61), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 67), Буяльський, Кабаєв, Циганков, Гармаш (Ванат, 78).

"Львів": Ільющенков, Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинський, 46), Васильєв (Якимів, 46), Мільченко, В.Бойко, Мишенко (Бугай, 55), Нич (Ременяк, 62; В.Михайлов, 82).

Таким чином, "Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ і набрало перші очки у сезоні.

У стартових двох матчах підопічні Луческу програли "Дніпру-1" (0:3) та луганській "Зорі" (2:3).