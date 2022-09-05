"Не хочуть, щоби ми змагалися": непереможний український боксер назвав спорт мішенню для Росії

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко згадав про свій стан після початку війни, а також зазначив, що росіяни намагаються знищити український спорт.

"Я тиждень нічого не міг робити. Перебував у пригніченому настрої. Не хотів виходити з дому. Постійно був на телефоні, розмовляв із друзями, читав новини, але так можна збожеволіти, якщо хочеш, але не можеш допомогти.

Я відчуваю, що спорт є мішенню для Путіна та його уряду. Він не просто хоче зруйнувати нашу країну, він хоче знищити культуру, мову, спорт, все. Тільки так можна пояснити, чому вони бомблять арени та стадіони. Росіяни вже вбили понад 100 спортсменів та тренерів різних видів спорту. Вони не хочуть, щоби ми змагалися.

Думаю, це мотивує багатьох наших спортсменів. Наша місія зараз – піднімати український прапор знову та знову", – цитує Сіренка Tribuna.com з посиланням на The Times.

Владислав Сіренко ще не програвав на професійному рингу та здобув 19 перемог, з яких 16 – нокаутом.