Українці масово бажають Ломаченку поразки у новому бою: "Підтримували до останнього, але..."

Американський боксер Девін Хейні погодився провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка у травні 2023 року.

Дату бою вже призначено - 20 травня, пише Politeka.net.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Ломаченко провів 30 жовтня 2022-го. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.

Букмекери вже почали робити прогнози на бій Ломаченко-Хейні.

На думку аналітиків панамської букмекерської контори, що працює з 1991 року та орієнтована на ринок Північної та Південної Америки, фаворитом у цьому протистоянні є саме Хейні. На перемогу 24-річного американця приймаються ставки з показником 1,38 (-260 чи 5/13). Успіх українця оцінюється індексом 3 (200 чи 2/1).

Однак, як виявилося, на успіх Ломаченка не розраховують навіть деякі співвітчизники. На сторінці боксера в Facebook йому відрито бажають поразки.

«Вибач, але ти впав дуже низько в моїх очах, а також очах багатьох Справжніх українців і ми тебе підтримували до останнього але ти зробив свій вибір , так що впевненої тобі поразки», «За Хейні!!!! Перемоги тобі!»,

«Звичайно, я за Хейні», «Думаю, більшість українців вболіватимуть за Хейні», «Хейні дасть тобі прочуханки...», «Надіюсь, Вася програє»,

«Вдачі, Хейні!», «Хейні, вперед!», «Сподіваюсь, йому помнуть кабіну», «Хейні, вперед!», «Хейні чемпіон!», «Бажаю тобі від щирого серця програти», - пишуть на адресу Ломаченка у коментарях.

Додамо, що раніше стало відомо, що Instagram заблокував сторінку Василя Ломаченка.

Профіль українського боксера доступний тільки для перегляду в деяких країнах. Сторінка українського боксера налічувала понад 2,1 мільйона підписників.

Нагадаємо, що 4 січня Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників України, який ведеться громадським рухом ЧЕСНО. Підставою для внесення колишнього чемпіона до реєстру стала публікація у його Instagram проповіді митрополита Лонгіна, архієрея Української православної церкви Московського патріархату.