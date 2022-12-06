Легендарний ексфутболіст "Барселони" побився з уболівальником на ЧС-2022 у Катарі

Колишній камерунський футболіст Самюель Ето'О вдарив уболівальника, перебуваючи на ЧС-2022 у Катарі.

Після матчу Бразилія – Південна Корея (4:1) Ето'О вирішив сфотографуватися з уболівальниками. Але після того, як чоловік почав знімати його на камеру, Самюель розлютився і атакував його. Спершу його стримали, але потім камерунець вдарив чоловіка ногою в голову.

Зазначимо, що поліція не була присутня під час інциденту, а про якісь його наслідки інформації немає.

41-річний Ето'О відомий за своїми виступами за "Барселону", "Інтер" та "Челсі". Наразі Самюель є президентом Федерації футболу Камеруну.

Нагадаємо, чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення Мундіалю не в літні місяці.