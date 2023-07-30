"Барселона" розгромила "Реал" у США

Каталонці та мадридці зустрілися на зборах.

У Техасі відбувся товариський матч між іспанськими клубами "Барселона" та "Реал", інформує ZN.ua .

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Поєдинок на стадіоні "Ей-Ті-енд-Ті" завершився перемогою каталонського клубу з рахунком 3:0.

У складі переможців відзначилися Усман Дембеле, Фермін Лопес Мартін та Ферран Торрес, а на 20-й хвилині у ворота "Барселони" було призначено пенальті, який не зміг реалізувати Вінісіус Жуніор.

Зазначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лаві для запасних.

"Барселона" – "Реал" – 3:0

Голи: Дембеле 15, Марін 85, Торрес 90+1.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді (Гарсія 46), Вальверде (Кроос 58), Чуамені, Беллінгем (Хосела 73), Кавамінга (Модрич 58), Родріго (Діас 83), Вінісіус.

"Барселона": Тер Штеген, Бальде (Дест 76), Крістенсен (Е.Гарсія 29), Кюнде, Араухо (Абде 76), Гюндоган (С.Роберто 42), Де Йонг (М.Алонсо 76), Ромеу (Торрес 76) ), Педрі (Марин 66), Левандовський (Фаті 76), Дембеле (Рафінья 66)

На зборах у США "Барселона" обіграла "Віссел Кобе" (2:0) і поступилася "Арсеналу" (3:5), а "Реал", у свою чергу, переміг "Мілан" (3:2) та "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Нагадаємо, минулого сезону "Барселона" виграла чемпіонат Іспанії, а "Реал" посів друге місце.