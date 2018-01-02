В Англии удалили сына и отца друг за другом

Отец и сын были удалены один за другим в матче четвертого английского дивизиона. Игрок "Форест Грин Роверс" Чарли Купер увидел прямую красную карточку на 39-й минуте за грубое нарушение против игрока "Уикомб Уондерерс".

Его отец, Марк, который является менеджером "Форест Грин" отчаянно протестовал против решения судьи и был немедленно отправлен арбитром на трибуны вслед за сыном.

На тот момент счет был 0:1 в пользу гостей из Уикомба, а итог встречи - 1:2. "Форрест Грин" находится на последнем 24-м месте в Лиге 2 с 20 очками, а первом месте идет "Честерфилд".


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