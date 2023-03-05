Українець Котовський виграв золото на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатики

Українець Дмитро Котовський здобув перемогу на етапі Кубка світу з лижної акробатики у швейцарському Енгадіні.

21-річний фрістайлер у першій спробі набрав 120,36 бала, що дозволило йому з другого місця пройти у великий фінал. Там Котовський виконав надскладний стрибок "Ураган" та з результатом 136,76 бала завоював золоту медаль.

Це друге поспіль золото Котовського. На минулому етапі Кубка світу у США українець також виконав "Ураган" та здобув перемогу.

Кубок світу з лижної акробатики

1. Дмитро Котовський (Україна) – 136,76 бала

2. Ное Рот (Швейцарія) – 133,11

3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00

Зазначимо, що для збірної України це шоста перемога в історії чоловічої лижної акробатики на рівні Кубка світу. При цьому до успіхів Котовського останнє золото для України на Кубку світу вигравав Олександр Абраменко ще 2015 року.