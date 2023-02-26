Циганков віддав гольовий пас у другому поспіль матчі чемпіонату Іспанії

Півзахисник допоміг "Жироні" здобути перемогу.

Циганков віддав гольовий пас у другому поспіль матчі чемпіонату Іспанії
Циганков допоміг "Жироні" здобути перемогу
© Girona FC

Футболіст збірної України Віктор Циганков відзначився гольовим пасом за "Жирону" у матчі 23 туру чемпіонату Іспанії.

Команда хавбека гостювала у "Атлетіка" Більбао. Українець вийшов у стартовому складі, а вже на четвертій хвилині асистував Алешу Гарсії.

"Жирона" зрештою здобула перемогу з рахунком 3:2, а Циганкова було замінено на 80-й хвилині.

Відео гола з передачі Циганкова

Варто зазначити, що для українця це другий поспіль результативний матч. У минулому турі "Жирона" розгромила "Альмерію" (6:2), а півзахисник забив гол і віддав пас.

Нагадаємо, 25-річний Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.


Данило Слесь, ZN.ua





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