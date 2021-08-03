Amazon назвал дату выхода сериала "Властелин колец"

Он выйдет в сентябре 2022-го одновременно в 240 странах мира.

Сериал по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина, который получил рабочее название "Властелин колец", выйдет на сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года.

Фото: #twitter#.com/LOTRonPrime

Об этом говорится в сообщении кинокомпании Amazon Studios.

Сериал выйдет одновременно в 240 странах мира. Эпизоды будут выходить еженедельно. Действие будет происходить за тысячи лет до событий, которые были описаны в романах "Хоббит, или Туда и оттуда" и "Властелин колец".

Съемки первого сезона завершились 2 августа в Новой Зеландии.

В Twitter проекта опубликовали первый кадр сериала.

В апреле власти Новой Зеландии сообщили, что Amazon планирует потратить на производство только первого сезона сериала 650 млн новозеландских долларов (453 млн долларов США). Это делает его одним из самых дорогих сериалов в истории.

По книгам Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец" и "Хоббит" выпустили две одноименных кинотрилогии. Они вышли в 2001-2003 и 2012-2014 годах соответственно. Эти фильмы снял новозеландский режиссер Питер Джексон.