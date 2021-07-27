Стоматолога из Ровно, которая била детей, лишили лицензии

Министерство здравоохранения Украины провело внеплановую проверку соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике стоматологом из Ровно, которая подозревается в совершении преступлений в отношении малолетних детей.

"За принципиальной позиции прокуратуры врачу, который бил детей, аннулировано лицензию", - информирует пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Там отмечают, что во время досудебного расследования взято информацию, которая свидетельствует о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

"Выявленные нарушения стоматологом устранены ни были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, для издания министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", - говорится в сообщении.

В Ровенском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Напомним, 18 февраля ровенскому стоматологу сообщено о подозрении по четырем фактам совершения противоправных действий в отношении детей.

22 февраля суд избрал 29-летней подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

В Минздраве сообщили, что стоматолог из Ровно Инна Кравчук не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

11 марта дело ровенского стоматолога направили в суд.