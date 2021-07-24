Полиция открыла уголовное производство по поводу розовых луж возле Ровно
Дело возбуждено по факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды.
Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель, в результате которого около Ровно появились лужи с розовой водой.
Об этом сообщили в МВД.
"По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следственное отделение №1 Ровенского районного управления полиции внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка Ровенского района в пятницу, 23 июля, сообщил полицейский офицер общины.
На почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, следственно-оперативная группа полиции обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 кв м.
Специалисты ГСЧС установили, что обнаруженная жидкость - это префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти.
Кроме того, эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка от села Колоденки до села Мятин, где был замечен разлив, и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.
Днем 20 июля на заводе "Ровноазот" произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. В результате аварии произошел выброс нитрозных газов. Специалистов экологической инспекции на предприятие не пустили.
По словам главы МВД Дениса Монастырского, причиной аварии стала изношенность оборудования.
В Укргидрометцентре предупредили о возможных кислотных дождях после аварии на "Ровноазоте".