"Це мєрзость": герой мема "Чоткий паца" из Ровно воюет с оккупантами на востоке

Иван Мартынов, который известен в сети как "Чоткий паца", пошел воевать против роSSийских захватчиков. Худощавый парень из Ровно прославился после фразы "це мєрзость" - так он описал экономическую ситуацию в 2014 году. Сегодня герой мемов уверен, что "мєрзость" - это "москалі", информирует Апостроф.

Иван воюет в составе 68-й отдельной егерской бригады на Донецком направлении, сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Фото: facebook.com/JFTaskForce

До полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Мартынов пять лет прослужил в ВСУ по контракту. За несколько месяцев до начала войны парень уволился в запас, однако 24 февраля ему пришлось снова надеть военную форму и взять оружие.

"Дембель" получился не очень продолжительный: "После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", - поделился Иван.

"Четкий паца" рассказал, что 24 февраля услышал звук вражеских ракет, а затем ему позвонили из сельсовета и сказали: "Ваня, собирайся!". Он вспоминает, что в то утро успел только заварить себе кофе, как за ним уже приехала машина и отвезла в военкомат.

Сегодня герой мемов уничтожает русских оккупантов и выгоняет их с нашей земли, а после победы планирует жениться и уехать в путешествие - "посмотреть мир без рашистской гадости".


Наталья Лавринец, Апостроф

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