Фильм «Довбуш» выйдет в украинский прокат после победы над оккупантами

Премьера ленты была запланирована на 12 мая.

Фильм «Довбуш» выйдет в украинский прокат после победы над оккупантами
Фильм "Довбуш" выйдет в прокат уже после победы
© Держкіно

Премьера фильма Олеся Санина «Довбуш», которая была запланирована на 12 мая, состоится уже после победы Украины над россиянами. Авторы фильма надеются, что это состоится уже осенью, сообщает Госкино.

На данный момент команда фильма планирует представить его на международном фестивале класса «А», а затем – запустить международный прокат ленты.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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