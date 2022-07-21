До Дня незалежності в прокат вийде перший український військовий фільм з початку вторгнення РФ

24 серпня у прокат вийде картина «Снайпер. Білий ворон", інформує ZN.ua.

До Дня незалежності в прокат вийде перший український військовий фільм з початку вторгнення РФ
"Снайпер. Білий ворон" вийде у прокат 24 серпня
© Film.ua

До Дня незалежності в національний прокат вийде військовий екшн "Снайпер. Білийа ворон". Це буде перший український військовий фільм, який вийде у прокат із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Історія Миколи Вороненка ґрунтується на реальних подіях. Вона розповість про трансформацію пацифіста у справжнього снайпера з позивним Ворон, який вступає у боротьбу за справедливість. Це рефлексія на події російсько-української війни, яка у 2014 році охопила Донецьку та Луганщину, а у 2022 – усю Україну.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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