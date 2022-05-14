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2022-05-14
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
5 мая во время несения службы в рядах ВСУ погибла студентка КПИ Александра Аникьева.
Об этом сообщается на странице КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook.
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Александра пошла защищать Родину с оружием в руках в рядах ТрО, а впоследствии — в рядах ВСУ.
"Александра мечтала стать художницей книги, нести гармонию и красоту в этот мир. Но произошло иначе: в свои 19 лет она погибла, защищая Родину как стрелок ВСУ”, – говорится в сообщении.
Преподаватели, студенты, сотрудники выражают глубокие соболезнования семье Александры.
Алексей Ионов, politeka.net