19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."

19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."

5 мая во время несения службы в рядах ВСУ погибла студентка КПИ Александра Аникьева.

Об этом сообщается на странице КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Александра пошла защищать Родину с оружием в руках в рядах ТрО, а впоследствии — в рядах ВСУ.

"Александра мечтала стать художницей книги, нести гармонию и красоту в этот мир. Но произошло иначе: в свои 19 лет она погибла, защищая Родину как стрелок ВСУ”, – говорится в сообщении.

Преподаватели, студенты, сотрудники выражают глубокие соболезнования семье Александры.

Свеча


Алексей Ионов, politeka.net

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