Александра Зарицкая вернулась домой в Ирпень и показала, что от него осталось

Солистка KAZKA Александра Зарицкая до начала войны жила в Ирпене, но ей, как и многим, пришлось покинуть свой дом. Звезда пережидала самые опасные месяцы в безопасности - в США, а когда в Киеве стало более-менее тихо, решила вернуться и посмотреть на свое жилье.

Солистка KAZKA вернулась в Ирпень и показала, что осталось от ее дома

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз исполнительница, известная благодаря хиту "Плакала", поделилась кадрами из своего города. Ирпень раньше был одни из самых красивых и популярных пригородов столицы, где стояло очень много домов и жили некоторые украинские знаменитости, а сейчас от него осталась разруха.

Впервые с начала войны звезда решила вернуться домой и показала поклонникам, что ее там ждало.

"Привет, дорогой Ирпень. Привет, моя Украина. Очень мало уцелевших домов", - подписала кадры Александра Зарицкая.

Солистка KAZKA вернулась в Ирпень и показала, что осталось от ее дома

Солистка группы KAZKA показала разрушенные многоквартирные дома, комплексы и улицы. Также она показала дорогу, которая ведет к ее дому, – в кадре можно увидеть разрушенный мост.

Солистка KAZKA вернулась в Ирпень и показала, что осталось от ее дома

О том, цел ли ее дом, Александра Зарицкая не сообщила. Неизвестно, возвращается певица туда навсегда, или хочет узнать, уцелели ли какие-то вещи, чтобы их забрать.

Напомним, фото жены Олега Винника в молодости произвело фурор в Сети: “Идеальная в любом возрасте“.


Тартасюк Світлана, Тудей

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