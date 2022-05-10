Не прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под Гостомелем

Александра Зарицкая вернулась в свой дом под Гостомелем, который разграбили рашисты. Певица, которая узнала о мародерстве от своего соседа, теперь увидела "раненое" жилье своими глазами, информирует Апостроф.

В своих Instagram-"историях" солистка группы KAZKA сообщила, что прилетела из США в Украину. Артистка показала кадры разбомбленного Ирпеня, на которых нет ни одного уцелевшего здания. "Просто сердце аж колит от боли", - отметила звезда.

Фото: instagram.com/kazka.band

Также Александра показала снимок из своего дома и рассказала, что никогда не простит оккупантам. На коллаже, сделанном из трех фото, можно увидеть погибшие цветы певицы. По ее словам, эти "малыши" были очень ценны для нее.

Фото: instagram.com/kazka.band

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от машины, но этих малышей я вам не прощу", - написала Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее исполнительница рассказывала, что рашисты вынесли из дома абсолютно все, что имеет ценность, даже микрофон, который в итоге потеряли по дороге.

"Это очень жестко. Забрали даже колонку, которая весила 30 кг, - добавила она. - Я не знаю, что у людей в голове. Мне не жалко вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Ощущение, что туда вломились, в твой дом, в твою крепость. Унизили тебя тем, что все распотрошили".

Фото: instagram.com/kazka.band


Наталья Лавринец, Апостроф

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