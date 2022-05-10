Не прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под Гостомелем
Александра Зарицкая вернулась в свой дом под Гостомелем, который разграбили рашисты. Певица, которая узнала о мародерстве от своего соседа, теперь увидела "раненое" жилье своими глазами, информирует
В своих Instagram-"историях" солистка группы KAZKA сообщила, что прилетела из США в Украину. Артистка показала кадры разбомбленного Ирпеня, на которых нет ни одного уцелевшего здания. "Просто сердце аж колит от боли", - отметила звезда.
Также Александра показала снимок из своего дома и рассказала, что никогда не простит оккупантам. На коллаже, сделанном из трех фото, можно увидеть погибшие цветы певицы. По ее словам, эти "малыши" были очень ценны для нее.
"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от машины, но этих малышей я вам не прощу", - написала Зарицкая.
Ранее исполнительница рассказывала, что рашисты вынесли из дома абсолютно все, что имеет ценность, даже микрофон, который в итоге потеряли по дороге.
"Это очень жестко. Забрали даже колонку, которая весила 30 кг, - добавила она. - Я не знаю, что у людей в голове. Мне не жалко вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Ощущение, что туда вломились, в твой дом, в твою крепость. Унизили тебя тем, что все распотрошили".