Бились до последнего вздоха: в Мариуполе погибла целая семья из "Азова", фото

В Мариуполе погибла в бою с оккупантами целая семья полка "Азов" Алла и Виталий Таран. У них остался маленький сын, родившийся в Мариуполе.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар Мариупольскому городскому совету.

Супруги были в полку "Азов" почти с самого начала, работая сначала на кухне, а впоследствии оформились на службу. По словам Паламара, Алла была делопроизводителем, а Виталий был начальником финансов. Поженились они тоже на "Азове".

"Их семья родилась здесь, и так же здесь становилась больше. Их сын тоже родился здесь, в Мариуполе" , - сказал он, информирует Апостроф .

Фото: t.me/mariupolrada

Как рассказал заместитель командира "Азова", Алла всегда хотела, чтобы все было красиво, до этой работы она работала парикмахером и делала маникюры. Виталия хвалят за хорошее пение. Также мужчина всегда переживал за других больше, чем за себя.

Сначала погиб Виталий – 15 апреля. Вражеская авиабомба убила и Аллу 8 мая, спустя почти месяц, как она осталась вдовой. Маленький сын двух украинских героев стал сиротой.

"Не стало целой семьи. И я ничего не мог сделать… Я, все командование, все мы круглосуточно боремся за спасение наших военных. И это история только об одной семье. Но вы должны понять, что здесь идут в заветы целыми семьями" , - подчеркнул Паламар.

Фото: t.me/mariupolrada

Ранее мы писали, что 14 мая роSSийские оккупационные войска применили запрещенные зажигательные или фосфорные бомбы против защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Горение от них остановить почти невозможно.