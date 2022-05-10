В результате вражеских обстрелов погибла украинская журналистка Оксана Гайдар
«Руда Пані» погибла на Киевщине еще в марте, но известно о смерти журналистки стало только сейчас, информирует
В результате полномасштабного вторжения РФ погибла украинская журналистка и блоггерша Оксана Гайдар, которая также имела псевдоним «Руда Пані»,
«Журналистка и блогерша Оксана Гайдар погибла во время обстрела роSSийской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта. О смерти коллеги стало известно на днях из сообщения Ларисы Вакульницкой в Facebook», – написал Томиленко.
Оксану Гайдар знали благодаря ее публикациям на историческую тематику и сообщениям в соцсетях под псевдонимом «Руда Пані». В своих работах журналистка резко разоблачала имперские амбиции роSSийской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.
«Причем писала Оксана свои язвительные эссе и комментарии из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном. С началом широкомасштабного роSSийского вторжения вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой», – отметил Томиленко.
Он добавил, что последний свой твит «Руда Пані» опубликовала 11 марта: «Со вчера у нас нет света, едва прозябает интернет. Русня никому не дает выехать – стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть. Можно только тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа – вопрос макс.месяца. Твиттер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Все будет Украина!»
Оксана Гайдар родилась и росла в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора «Спортивной газеты». «Руда Пані» окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.