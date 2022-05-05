"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил

"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил

Любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий показала эффектный образ, впечатлив экс-мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей и любимицей Святослава Вакарчука. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным и этот раз не стал исключением, ведь Соловий показала яркий новый образ, интригуя будущей премьерой.

На кадрах Соловий была в образе, который украинцы сразу окрестили "Девы Марии".

"Я твое оружие", - написала Соловий.

Фанаты, включая Владимира Дантеса, поставили более 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Дева София", "Я вижу", "Ждем", "Новый синг выйдет", "Дева Мария", "ну и зачем надо было менять аватарку? Прошлая была куда лучше", "Хорошая фотка для секты", "Украинская богиня".


Артём Батечко, politeka.net

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