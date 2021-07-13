Ресторанам во Львовской области запретили готовить салаты с майонезом и заварные пирожные

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила запретить приготовление блюд, которые быстро портятся, в ресторанах и кафе региона.

Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.

Решение связано с массовым отравлением, которое произошло в поселке Куликов после празднования в одном из местных ресторанов.

"В течение 6-8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы более 20 человек, из них 8 детей с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все они 4 июля питались во время празднования в ресторане «Барский Кныш» в пгт. Куликов Львовского района по ул. Шевченко, 12. При поступлении состояние пациентов было средней тяжести", - говорится в сообщении.

Комиссия признала это событие как чрезвычайную ситуацию объектового уровня. Поэтому, чтобы не допустить такой ситуации в будущем, руководителям территориальных общин Львовщины поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовления в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд. В частности, ресторанам и кафе запретят готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретят реализацию блюд, особенно скоропортящихся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Кроме того, во все заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.

Вскоре в ЛОГА проведут совещание с представителями бизнеса и региональной власти, чтобы сообщить им о принятом решении.

Напомним, что в последнее время массовые отравления произошли также в Харькове и Винницкой области.