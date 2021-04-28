Победитель Голоса країни показал подаренную ему квартиру, в которую он еще не скоро заедет

В воскресенье, 25 апреля, состоялся финал вокального проекта "Голос країни". До последнего этапа дошли только самые сильные вокалисты Украины из команд звездных наставников: Дмитрия Монатика, Тины Кароль, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Но победил только один - сильнейший.

Экс-участница группы "Время и Стекло" привела к финишу своего подопечного. Сергей Лазановский стал победителем 11 сезона шоу "Голос країни". За 25-летнего парня болело не только все его село в Ивано-Франковской области, но и вся страна.

В финальном поединке он боролся за победу с Юлией Тимочко из команды Тины Кароль, но его талант оказал наибольшее влияние на зрителей, и они отдали победу именно ему благодаря своим голосам. Согласно правилам проекта победитель получает возможность выступить на самом известном музыкальном фестивале Украины Atlas Weekend, а также получает квартиру в жилом квартале Киева от телеканала 1+1.

И если вы думали, что это будет уже готовое жилье, в которое молодой парень может заехать хоть сегодня, на самом деле все оказалось совсем не так.

В Инстаграм-сториз Сергей Лазановский показал дом, в котором ему подарили квартиру. Это оказался недострой, где нет еще ни окон, ни дверей, а из стен торчит арматура. Судя по этапу строительства, парень сможет переехать в свое новое жилье еще очень не скоро. Нужно дождаться, когда проведут все необходимые работы, а также коммуникации. При этом уроженцу села Попельники еще придется потратить немало средств и времени на то, чтобы сделать внутри облицовочные работы, ремонт, а также заказать мебель, кухонный гарнитур, ванну, светильники и так далее.

"Квартирка", - нежно отметил в подписи победитель "Голоса країни", сопроводив публикацию эмодзи в виде сердца и влюбленного смайлика с сердечками вместо глаз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи? Лазановськии? | RIDNYI (@s.lazanovskyi_ridnyi)



Напомним, Тина Кароль заявила, что освобождает тренерское кресло шоу “Голос країни“. Певица призналась, кого хочет видеть на своем месте.