Украинская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов "Золотой дзыги"
В этом году появилась еще одна номинация - лучший игровой сериал.
Украинская киноакадемия обнародовала короткий список номинантов на V Национальной премии "Золота дзиґа".
Соответствующее сообщение размещено на странице киноакадемии в Facebook.
За награду в номинации "Лучшая мужская роль" соревнуются:
- Юрий Кулинич ("Плохие дороги")
- Ламах Евгений ("Черкассы")
- Андрей Рымарук ("Атлантида")
В номинации "Лучшая женская роль" представлены:
- Марина Климова ("Плохие дороги")
- Марина Кошкина ("Забытые")
- Сахно Иванна ("Пик страха")
- Оксана Черкашина ("Плохие дороги")
"Лучшая мужская роль второго плана":
- Колтовский Игорь ("Плохие дороги")
- Олег Примогенов ("Толока")
- Дмитрий Сова ("Черкассы")
- Соловьев Сергей ("Плохие дороги")
- Дмитрий Хомяк ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")
"Лучшая женская роль второго плана":
- Ирма Витовская-Ванца ("Сказка старого мельника")
- Воронина Оксана ("Плохие дороги")
- Матросова Юлия ("Плохие дороги")
"Лучший грим":
- Лукашенко Анна ("Атлантида")
- Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")
- Петровская Мария ("Бесславные крепостные")
За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко)
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Наталья Ворожбит ("Плохие дороги")
- Михаил Ильенко ("Толока")
В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
- Ильенко Михаил ("Толока")
"Лучшая операторская работа":
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Владимир Иванов ("Плохие дороги")
- Слава Цветков ("Земля голубая, будто апельсин")
"Лучший монтаж":
- Иван Банников ("Земля голубая, будто апельсин")
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Александр Черный ("Плохие дороги")
Премию за "Самые лучшие визуальные эффекты" получит кто-то из этих номинантов:
- Алексей Москаленко ("Антлантида")
- Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")
- Артем Сушильников ("Пик страха")
- Станислав Толмачев ("Толока")
За награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" соревнуются:
- "Зарваница"
- "Земля голубая будто апельсин"
- "ЮКИ - История побед свободных украинцев"
"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):
- "Бульмастиф"
- "ИНО"
- "Засада"
В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" представлены следующие работы:
- "История Украины за 5 минут"
- "Фамилия в кармане"
- "Черта"
Премия в номинации "Лучший игровой сериал" в этом году присуждается впервые. И получит ее кто-то из наших номинантов:
- "И будут Люди"
- "Казаки. Абсолютно лживая история"
- "Первые ласточки. Zалежни"
- "Поймать Кайдаша"
Премия "Золотая дзыга" является украинской национальной кинопремией, присуждаемой за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Основана в 2017 году Украинской киноакадемией.
В прошлом году приз за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.