Украинская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов "Золотой дзыги"

В этом году появилась еще одна номинация - лучший игровой сериал.

Украинская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов "Золотой дзыги"
Фото: Украинская киноакадемия

Украинская киноакадемия обнародовала короткий список номинантов на V Национальной премии "Золота дзиґа".

Соответствующее сообщение размещено на странице киноакадемии в Facebook.

За награду в номинации "Лучшая мужская роль" соревнуются:

  • Юрий Кулинич ("Плохие дороги")
  • Ламах Евгений ("Черкассы")
  • Андрей Рымарук ("Атлантида")

В номинации "Лучшая женская роль" представлены:

  • Марина Климова ("Плохие дороги")
  • Марина Кошкина ("Забытые")
  • Сахно Иванна ("Пик страха")
  • Оксана Черкашина ("Плохие дороги")

"Лучшая мужская роль второго плана":

  • Колтовский Игорь ("Плохие дороги")
  • Олег Примогенов ("Толока")
  • Дмитрий Сова ("Черкассы")
  • Соловьев Сергей ("Плохие дороги")
  • Дмитрий Хомяк ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")

"Лучшая женская роль второго плана":

  • Ирма Витовская-Ванца ("Сказка старого мельника")
  • Воронина Оксана ("Плохие дороги")
  • Матросова Юлия ("Плохие дороги")

"Лучший грим":

  • Лукашенко Анна ("Атлантида")
  • Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")
  • Петровская Мария ("Бесславные крепостные")

За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко)

  • Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Наталья Ворожбит ("Плохие дороги")
  • Михаил Ильенко ("Толока")

В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
  • Ильенко Михаил ("Толока")

"Лучшая операторская работа":

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Владимир Иванов ("Плохие дороги")
  • Слава Цветков ("Земля голубая, будто апельсин")

"Лучший монтаж":

  • Иван Банников ("Земля голубая, будто апельсин")
  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Александр Черный ("Плохие дороги")

Премию за "Самые лучшие визуальные эффекты" получит кто-то из этих номинантов:

  • Алексей Москаленко ("Антлантида")
  • Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")
  • Артем Сушильников ("Пик страха")
  • Станислав Толмачев ("Толока")

За награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" соревнуются:

  • "Зарваница"
  • "Земля голубая будто апельсин"
  • "ЮКИ - История побед свободных украинцев"

"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):

  • "Бульмастиф"
  • "ИНО"
  • "Засада"

В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" представлены следующие работы:

  • "История Украины за 5 минут"
  • "Фамилия в кармане"
  • "Черта"

Премия в номинации "Лучший игровой сериал" в этом году присуждается впервые. И получит ее кто-то из наших номинантов:

  • "И будут Люди"
  • "Казаки. Абсолютно лживая история"
  • "Первые ласточки. Zалежни"
  • "Поймать Кайдаша"

Премия "Золотая дзыга" является украинской национальной кинопремией, присуждаемой за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Основана в 2017 году Украинской киноакадемией.

В прошлом году приз за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

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