Украинская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов "Золотой дзыги"

В этом году появилась еще одна номинация - лучший игровой сериал.

Украинская киноакадемия обнародовала короткий список номинантов на V Национальной премии "Золота дзиґа".

Соответствующее сообщение размещено на странице киноакадемии в Facebook.

За награду в номинации "Лучшая мужская роль" соревнуются:

Юрий Кулинич ("Плохие дороги")

Ламах Евгений ("Черкассы")

Андрей Рымарук ("Атлантида")

В номинации "Лучшая женская роль" представлены:

Марина Климова ("Плохие дороги")

Марина Кошкина ("Забытые")

Сахно Иванна ("Пик страха")

Оксана Черкашина ("Плохие дороги")

"Лучшая мужская роль второго плана":

Колтовский Игорь ("Плохие дороги")

Олег Примогенов ("Толока")

Дмитрий Сова ("Черкассы")

Соловьев Сергей ("Плохие дороги")

Дмитрий Хомяк ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")

"Лучшая женская роль второго плана":

Ирма Витовская-Ванца ("Сказка старого мельника")

Воронина Оксана ("Плохие дороги")

Матросова Юлия ("Плохие дороги")

"Лучший грим":

Лукашенко Анна ("Атлантида")

Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")

Петровская Мария ("Бесславные крепостные")

За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко)

Валентин Васянович ("Атлантида")

Наталья Ворожбит ("Плохие дороги")

Михаил Ильенко ("Толока")

В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")

Ильенко Михаил ("Толока")

"Лучшая операторская работа":

Васянович Валентин ("Атлантида")

Владимир Иванов ("Плохие дороги")

Слава Цветков ("Земля голубая, будто апельсин")

"Лучший монтаж":

Иван Банников ("Земля голубая, будто апельсин")

Васянович Валентин ("Атлантида")

Александр Черный ("Плохие дороги")

Премию за "Самые лучшие визуальные эффекты" получит кто-то из этих номинантов:

Алексей Москаленко ("Антлантида")

Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")

Артем Сушильников ("Пик страха")

Станислав Толмачев ("Толока")

За награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" соревнуются:

"Зарваница"

"Земля голубая будто апельсин"

"ЮКИ - История побед свободных украинцев"

"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):

"Бульмастиф"

"ИНО"

"Засада"

В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" представлены следующие работы:

"История Украины за 5 минут"

"Фамилия в кармане"

"Черта"

Премия в номинации "Лучший игровой сериал" в этом году присуждается впервые. И получит ее кто-то из наших номинантов:

"И будут Люди"

"Казаки. Абсолютно лживая история"

"Первые ласточки. Zалежни"

"Поймать Кайдаша"

Премия "Золотая дзыга" является украинской национальной кинопремией, присуждаемой за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Основана в 2017 году Украинской киноакадемией.

В прошлом году приз за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.