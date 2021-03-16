Кличко заявил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемии

По словам мэра, если динамика распространения ковида сохранится, то в больницах в ближайшее время закончатся места.

Кличко заявил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемии
Фото: cheline.com.ua

Киев просит правительство усилить карантинные меры для "оранжевой зоны", а МВД, Минздрав и Мининфраструктуры - контроль за соблюдением ограничений.

За полторы недели количество больных и госпитализированных в столице увеличилось вдвое, сообщил на срочном брифинге мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что на четверг запланирован футбольный матч, на который приедет в 35 тысяч зрителей. По мнению Кличко, "это может стать вторым Буковелем".

"Динамика распространения болезни угрожающая. Киев обращается к правительству расширить перечень ограничений, действующих в "оранжевой" зоне, то есть сделать то, что исключительно в компетенции правительства... Столичная власть требует полномочий местных органов власти самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер", - отметил Кличко.

Он добавил, что для учеников 5-11 классов каникулы начинаются на два дня раньше, с 18 марта. Сады и начальная школа работают в обычном режиме.

По словам мэра, на сегодня стационарно лечат 3500 пациентов с ковидом, из них 71% в тяжелом состоянии.

"Это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии. С такими темпами уже через несколько дней мест в больницах не будет", - добавил мэр.

Напомним, что сейчас "оранжевая" зона не предусматривает дополнительных к "желтой" ограничений. В "красной" зоне действуют те же ограничения, что и во время локдауна, то есть открытыми будут только сады и начальные классы, закроют заведения питания, непродовольственные магазины, спортзалы. Регулярные пассажирские перевозки прекращаются.

В Минздраве сегодня попросили власти Киева и Винницы не ждать попадания в "красную" зону и самостоятельно усилить ограничения.

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