В Киеве - 682 новых случая коронавируса

В Киеве за минувшие сутки, 5 марта, обнаружили 682 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди них: 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85).

18 человек умерли.

Госпитализированы 85 киевлян, 138 - выздоровели.

Всего в столице заболели 141 598 человек, умерли 2 753, выздоровели 96 287.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 марта, в Украине было зарегистрировано 9 144 новых случая коронавируса, умерли 156 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Министр считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.