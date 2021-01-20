Более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно, - опрос

Более половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже если это будет бесплатно.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг".

56% респондентов сказали, что не готовы вакцинироваться, если даже вакцина будет свободно продаваться в аптеках, а 52% - даже если прививка будет бесплатной.

Готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, 39%, а если она будет бесплатной - 43%.

"Поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросла. Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть", - отметили социологи.

Опрос проходил 14-16 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1600 респондентов на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,4%.

Напомним, что Министерство здравоохранения обещает бесплатную вакцину для медиков уже в феврале, а в аптеках она появится не раньше второй половины 2021 года.