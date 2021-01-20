Более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно, - опрос

Готовность к прививкам сильно упала.

Более половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже если это будет бесплатно.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг".

56% респондентов сказали, что не готовы вакцинироваться, если даже вакцина будет свободно продаваться в аптеках, а 52% - даже если прививка будет бесплатной.

Готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, 39%, а если она будет бесплатной - 43%.

"Поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросла. Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть", - отметили социологи.

Опрос проходил 14-16 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1600 респондентов на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,4%.

Напомним, что Министерство здравоохранения обещает бесплатную вакцину для медиков уже в феврале, а в аптеках она появится не раньше второй половины 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщинуВ США впервые за почти 70 лет на федеральном уровне казнили женщину
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
В Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землейВ Киеве во время прокладки электрокабеля рабочего засыпало землей
За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека
ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве вдвое больше людей выздоровели от ковида, чем заболелиЗа сутки в Киеве вдвое больше людей выздоровели от ковида, чем заболели
Украинцы стали меньше волноваться, что заболеют ковидом, - опросУкраинцы стали меньше волноваться, что заболеют ковидом, - опрос
За сутки в Украине диагностировали 3 939 новых случаев ковида, 15 052 человека выздоровелиЗа сутки в Украине диагностировали 3 939 новых случаев ковида, 15 052 человека выздоровели
В МИД рассказали о состоянии спасенных с затонувшего судна украинцевВ МИД рассказали о состоянии спасенных с затонувшего судна украинцев
В Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогреваВ Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогрева
В Киеве за несвоевременную уборку снега оформили более тысячи предписанийВ Киеве за несвоевременную уборку снега оформили более тысячи предписаний
В Киеве от ковида за сутки вылечилось более чем на тысячу человек больше, чем заболелоВ Киеве от ковида за сутки вылечилось более чем на тысячу человек больше, чем заболело
Украинцев предупредили о морозах, гололеде и лавинах в КарпатахУкраинцев предупредили о морозах, гололеде и лавинах в Карпатах
За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека
В РоSSии от ковида умер основатель "Ералаша" ГрачевскийВ РоSSии от ковида умер основатель "Ералаша" Грачевский
Последние новости
Подгружаем последние новости