За сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболело
Зафиксировано 99 летальных случаев.
В Украине за последние сутки, 9 января, зафиксировано 5 011 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 113 детей и 164 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 100 человек, летальных исходов - 99, выздоровели - 5 292 человека и осуществлено 23 245 тестирований: методом ПЦР - 17 718 и методом ИФА - 5 527.
За все время пандемии в Украине заболело 1 115 026 человек, выписаны - 791 598 человек, зафиксировано 19 767 летальных случаев и проведено 5 769 908 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киеве (404), в Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Статистика в регионах:
г. Киев - 404 случая;
Винницкая область - 69 случаев;
Волынская область - 124 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 186 случаев;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 49 случаев;
Запорожская область - 207 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случая;
Киевская область - 405 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 142 случая;
Львовская область - 326 случаев;
Николаевская область - 327 случаев;
Одесская область - 446 случаев;
Полтавская область - 175 случаев;
Ровенская область - 159 случаев;
Сумская область - 149 случаев;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 344 случая;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 185 случаев;
Черкасская область - 302 случая;
Черновицкая область - 151 случай;
Черниговская область - 60 случаев.
Напомним, 8 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 2 411 человек, летальных случаев – 80, выздоровело 7 961 человек.