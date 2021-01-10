За сутки в Украине от коронавируса выздоровело на 281 человека больше, чем заболело

Зафиксировано 99 летальных случаев.

В Украине за последние сутки, 9 января, зафиксировано 5 011 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 113 детей и 164 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 100 человек, летальных исходов - 99, выздоровели - 5 292 человека и осуществлено 23 245 тестирований: методом ПЦР - 17 718 и методом ИФА - 5 527.

За все время пандемии в Украине заболело 1 115 026 человек, выписаны - 791 598 человек, зафиксировано 19 767 летальных случаев и проведено 5 769 908 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киеве (404), в Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 404 случая;

Винницкая область - 69 случаев;

Волынская область - 124 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 186 случаев;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 207 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Киевская область - 405 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 142 случая;

Львовская область - 326 случаев;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 446 случаев;

Полтавская область - 175 случаев;

Ровенская область - 159 случаев;

Сумская область - 149 случаев;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 344 случая;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 185 случаев;

Черкасская область - 302 случая;

Черновицкая область - 151 случай;

Черниговская область - 60 случаев.

Напомним, 8 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 2 411 человек, летальных случаев – 80, выздоровело 7 961 человек.

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