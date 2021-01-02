Тина Кароль отдыхает в Карпатах с таинственным мужчиной

Тина Кароль показала, как отдыхает в Карпатах, куда она отправилась, чтобы встретить Новый год. Время артистка проводит не сама. Звезда показала фото вместе с мужчиной, с которым покоряет горные вершины на украинском курорте.

Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым отдыхает в Карпатах

Впервые украинская певица отпраздновала Новый год без концертов, корпоративов и выступлений в новогоднюю ночь. Артистка отправилась в путешествие в Карпаты, где наслаждается невероятно красивой природой и мужской компанией.

В одной из публикаций в Инстаграм-сториз звезда показала себя в лыжном костюме, а также мужчину, который скрыл свое лицо под маской. Историю артистка подписала так: «Партнер в преступлении». Выглядела певица невероятно счастливой и умиротворенной.

Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым отдыхает в Карпатах

Также Тина Кароль показала, в каком красивом месте она побывала. Звезда заглянула в очаровательную украинскую церквушку в горах, где даже смогла позвонить в колокола.

Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым отдыхает в Карпатах

В публикации, на которой Тина Кароль прыгает на скакалке, глядя на леса и горы, звезда написала:

«С Новым годом! Обновления восторга. Все мечты – это вы. Мечтайте смело! Не плачьте по пустякам. Плачьте по-крупному! Не смейтесь с других. Смейтесь с себя! Удача за углом, сверните со стереотипов. Я люблю вас даже, если вы не любите меня! Вы есть все и в тоже время все не есть вы. С Новым годом, мои свои!»

Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым отдыхает в Карпатах

Напомним, Тина Кароль дала украинцам не совсем оптимистичное напутствие в Новый 2021 год.


Анастасия Березовская, Тудей

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